Дизай интернет-магазина женской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок1045 просмотров

Здравствуйте,

необходимо разработать дизайн интернет магазина брендовой, женской одежды.

Интересует лайт-минимализм, но с использованием фирменного стиля из look book.

Нами будет предоставлено:

1. Логотип, название.

2. Look book данного бренда и его продукции.

3. Описание целевой аудитории.

4. Описание бренда и его целей.

5. Вся дополнительная необходимая информация.

С вашей стороны хотелось бы получить:

1. Бриф.

2. Цена.

3. Примеры работ. (Не обязательно магазины)

Огромная просьба - оставлять заявки только тем у кого есть достаточно навыков и опыта для реализации качественного дизайна.

6 лет назад
web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$600
28 дней
Escrow
Дизайн интернет магазина получился очень удобный, продуманный и стильный. Качество на высшем уровне. В качестве бонуса нам был сделан и предоставлен UI кит. Очень удобно когда Владислав нам предоставлял Бриф с функционалом которым мы хотели бы видеть на нашем ресурсе. Всегда на связи, правки и пожелания все учли и имплементировали. Немного не вложились по срокам, но мы изначально договорились что нам главное качество, а не сроки. В целом сотрудничеством остались довольны! Спасибо за проделанную работу!
Отличный клиент! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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