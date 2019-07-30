Дизай интернет-магазина женской одежды

Дизайн интернет магазина получился очень удобный, продуманный и стильный. Качество на высшем уровне. В качестве бонуса нам был сделан и предоставлен UI кит. Очень удобно когда Владислав нам предоставлял Бриф с функционалом которым мы хотели бы видеть на нашем ресурсе. Всегда на связи, правки и пожелания все учли и имплементировали. Немного не вложились по срокам, но мы изначально договорились что нам главное качество, а не сроки. В целом сотрудничеством остались довольны! Спасибо за проделанную работу!