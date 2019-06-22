Сделать дизайн лендинга

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Завершен2 заявки179 просмотров

Сделать дизайн лендинга для школы Айкэдеми

6 лет назад
KristinaL26
Кристина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Спасибо за креативное исполнение нашего заказа, с Вами очень приятно работать!!
Спасибо за продуктивное сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад