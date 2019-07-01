Создать лендинг (4 блока) на базе предоставленного шаблона WP + лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок385 просмотров

Создать лендинг (4 блока) на базе предоставленного шаблона WP + лого

Подробности в личные сообщения

WordPress
6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$50
4 дня
Спасибо. Все круто. Рекомендую
Все отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Валерием.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад