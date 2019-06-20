Сделать дизайн/редизайн по имеющимся макетам или предложить лучше.

IT компания.15-16 страниц. https://ark-bs.mishiko23.ru/ домашняя страница. на её основе сделать макет для верстальщика. наш макет утерян. некоторые элементы заменить\ добавить. Приветствуются любые инициативы по улучшению дизайна!!! все макеты остальных страниц в прикрепленных файлах, они дают понять общий концепт чем мы занимаемся...все они есть в PSD если надо. на этой основе нужно разработать про дизайн в едином стиле для всего сайта.