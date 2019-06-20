Нужно разработать дизайн сайта общественной организаций и сверстать главную страницу.

Организация политическая. Прикрепляю примерный макет.

Пример сайтов политических организаций:

https://shtab.navalny.com

https://ze2019.com

Что хотим: получить креативный и современный дизайн + responsive. Нам очень важно главная страница в стиле landing, по остальным страницам нужна простая стилистика. Можно использовать paralax эффекты и анимацию но придерживатся по возможности минимализма (знаю звучить немного странно, в общем хотим чтобы все было по меру).

Напишите цену и примерный срок работы. А так же будет плюсом написать что будет использовано при работе, какие фреймворки, способы и так далее.