Привет! Нужен ux/ui дизайн сервиса по поиску жилья, как в аренду на длительный и короткий сроки, так и для покупки/продажи. Все детали в личку.
Дизайн сайта общественной организаций
Нужно разработать дизайн сайта общественной организаций и сверстать главную страницу.
Организация политическая. Прикрепляю примерный макет.
Пример сайтов политических организаций:
https://shtab.navalny.com
Что хотим: получить креативный и современный дизайн + responsive. Нам очень важно главная страница в стиле landing, по остальным страницам нужна простая стилистика. Можно использовать paralax эффекты и анимацию но придерживатся по возможности минимализма (знаю звучить немного странно, в общем хотим чтобы все было по меру).
Напишите цену и примерный срок работы. А так же будет плюсом написать что будет использовано при работе, какие фреймворки, способы и так далее.
Заявки фрилансеров
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