Дизайн сайта общественной организаций

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Закрыт29 заявок1026 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта общественной организаций и сверстать главную страницу. 

Организация политическая. Прикрепляю примерный макет. 

Пример сайтов политических организаций:

https://shtab.navalny.com

https://ze2019.com

Что хотим: получить креативный и современный дизайн + responsive. Нам очень важно главная страница в стиле landing, по остальным страницам нужна простая стилистика. Можно использовать paralax эффекты и анимацию но придерживатся по возможности минимализма (знаю звучить немного странно, в общем хотим чтобы все было по меру).

Напишите цену и примерный срок работы.  А так же будет плюсом написать что будет использовано при работе, какие фреймворки, способы и так далее.

6 лет назад
skythet
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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