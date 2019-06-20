Дизайн первого экрана главной страницы цветочного интернет магазина

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Закрыт42 заявки454 просмотра

Нужно создать дизайн первого экрана (hero block) главной страницы интернет магазина

Количество 5 штук

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6 лет назад
webpro5
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров