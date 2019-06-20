Веб_дизайн_методический материал

Добрый день,

хотели бы к Вам обатиться за выполнением методических работ для нашей творческой школы Draw Planet

https://www.drawplanet.cz/

Наша студия находится в Чехии и мы специализируемся на обучении людей во

всех творческих направлениях, начиная от рисования и заканчивая

графическими программами.

https://www.drawplanet.cz/kurz

В данное время нам необходимо создать несколько методических работ

(примеров), которые мы будем использовать в обучении на курсах

веб-дизайна. Так мы готовим несколько новых программ одновременно, нам

нужно много работ и мы не успеем все подготовить своими силами, поэтому

обращаемся к вам.

Чтобы цель работы была понятна, мы подготовили бриф на первые 4 задания:

-создание баннеров,

-создание landing page

-создание newsletter

-создание интерфейса

(см.приложение - pdf - web)

Для более детального описания каждого задания и понимания нашего виденья

выполненных работ, к брифу прилагается папка с примерами на каждое из

заданий.

(см. архив. примеры)

Хотим еще раз обратить внимание, что материал методический. То есть не

обязательно каждый раз с нуля создавать новый концепт - т.е. вполне

можете использовать предложенные композиционные решения, цвета,

настроение оттуда. Главное чтобы работы отражали современный тренды и

учитывали референции, наши пожелания.

Все необходимые тексты, названия сайтов и тд, вы сможете найти в наших брифах.

Если формат работы окажется продуктивным для обеих сторон - мы с

удовольствием продолжим с вами работать и по другим брифам. Нам нужно

подготовить большой объем материалов в ближайшие месяцы.

Сейчас нам нужно получить от вас цену работы и оценку времени готовности по

первому пакету заданий, которые мы отправляем. Скорее всего, с нашей

стороны будем минимум правок, так как это методический материал.

При любых возникших вопросах можете сразу же писать на этот мэйл.

С уважением,

Елена