Нужно создать лейдинг как этот http://fridn.world.tilda.ws/presentation-abdullaeva. Инфа и видео с оригинала, картинки любые, дизайн поменять. Лейдинг должен быть адаптивным. Специально верстать эксклюзив не нужно. Подойдёт, что то из ...
Веб_дизайн_методический материал
Добрый день,
хотели бы к Вам обатиться за выполнением методических работ для нашей творческой школы Draw Planet
Наша студия находится в Чехии и мы специализируемся на обучении людей во
всех творческих направлениях, начиная от рисования и заканчивая
графическими программами.
https://www.drawplanet.cz/kurz
В данное время нам необходимо создать несколько методических работ
(примеров), которые мы будем использовать в обучении на курсах
веб-дизайна. Так мы готовим несколько новых программ одновременно, нам
нужно много работ и мы не успеем все подготовить своими силами, поэтому
обращаемся к вам.
Чтобы цель работы была понятна, мы подготовили бриф на первые 4 задания:
-создание баннеров,
-создание landing page
-создание newsletter
-создание интерфейса
(см.приложение - pdf - web)
Для более детального описания каждого задания и понимания нашего виденья
выполненных работ, к брифу прилагается папка с примерами на каждое из
заданий.
(см. архив. примеры)
Хотим еще раз обратить внимание, что материал методический. То есть не
обязательно каждый раз с нуля создавать новый концепт - т.е. вполне
можете использовать предложенные композиционные решения, цвета,
настроение оттуда. Главное чтобы работы отражали современный тренды и
учитывали референции, наши пожелания.
Все необходимые тексты, названия сайтов и тд, вы сможете найти в наших брифах.
Если формат работы окажется продуктивным для обеих сторон - мы с
удовольствием продолжим с вами работать и по другим брифам. Нам нужно
подготовить большой объем материалов в ближайшие месяцы.
Сейчас нам нужно получить от вас цену работы и оценку времени готовности по
первому пакету заданий, которые мы отправляем. Скорее всего, с нашей
стороны будем минимум правок, так как это методический материал.
При любых возникших вопросах можете сразу же писать на этот мэйл.
С уважением,
Елена
Заявки фрилансеров
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