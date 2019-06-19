Требуется разработать дизайн для сайта медицинской тематики (главная страница + одна внутренняя). Жду предложений по стоимости и срокам. Также присылайте свои работы. Оплата Webmoney.
Создание лендинга
Привет. Нужен исполнитель для лендинга. Бюджет 100 у.е
Информацию предоставим. Ищем исполнителя с Украины
Заявки фрилансеров
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