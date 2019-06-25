Дизайн лендинга на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки169 просмотров

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1ZST99E02TwYrYecikQmeP-X_S87WBOqONZ1LPUHI5QQ/edit

Остальное в личном обсуждении.

Tilda
6 лет назад
BestSellerEver
Геннадий 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$80
7 дней
Escrow
Отличный парень, советую как исполнителя. Все быстрее, чем ожидаешь. Качество отличное. Цены не кусаются.
Рекомендую к сотрудничеству, четкое ТЗ и поставленная задача. Очень приятно, когда заказчик предоставляет материалы необходимые для дизайна

Заявки фрилансеров

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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