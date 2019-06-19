Дизайн посадочной страницы (Landing Page).

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки269 просмотров

Задача

Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ответ пришлю ссылку на прототип и остальные материалы для более точной оценки. Оплата удобным вам способом. 

Обязательные требования- портфолио, которое вызывает у вас чувство гордости; 

- понимание целей и принципов создания посадочных страниц; 

- нешаблонность исполнения, оригинальные идеи, "изюминки"; 

- умение соблюдать сроки или предупреждать заранее о задержках (все мы люди, поймем); 

- желание расти и развиваться, быть знакомым с работами conversionart, roicross, hello-brand. А ещё лучше уметь работать на таком уровне.

Не пишите, пожалуйста, шаблонные сообщения.

6 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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