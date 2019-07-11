Разработка дизайна сайта

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Завершен42 заявки1026 просмотров

Требуется разработать дизайн для сайта медицинской тематики (главная страница + одна внутренняя).

Жду предложений по стоимости и срокам. Также присылайте свои работы.

Оплата Webmoney.

6 лет назад
danila82
Данила 
43 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

denchik1999
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$70
7 дней
Escrow
Все было сделано согласно ТЗ, по срокам не задерживал, рекомендую!
С удовольствием работал с Даниилом! Четко поставленное задание, предоставил подробное ТЗ. Было хорошо поработать для исполнения работы. Рекомендую Данила!

Заявки фрилансеров

denchik1999
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад