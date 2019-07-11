Требуется собрать семантическое ядро и создать 30-50 оптимизированных текстов для сайта об обучении трактористов. Тексты должны включать заголовки, подзаголовки и мета-теги, с использованием ChatGPT. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется html-верстальщик для сверстки макета из Figma и его интеграции на сайт с использованием CMS MODx Evolution. Необходим опыт работы с данной CMS.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется веб-дизайнер для освежения дизайна сайта. Необходимо разработать 2 макета (главная и услуга) для десктопной версии с небольшим количеством блоков. Контент остается прежним, требуется улучшение дизайна меню и блоков. Примеры работ и предварительная стоимость обязательны.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется адаптивно сверстать макет лендинга, bootstrap3 или bootstrap4. Есть дизайн только десктопной версии, как должен сайт выглядеть на планшете и мобильном - на ваше усмотрение, главное чтобы смотрелось аккуратно. Жду предложений по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать дизайн для сайта медицинской тематики (главная страница + одна внутренняя). Жду предложений по стоимости и срокам. Также присылайте свои работы. Оплата Webmoney.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад