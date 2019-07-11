danila82

Данила danila82

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$48
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sonic2000x
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$48
10 баллов
3 года назад
Требуется дизайн сайта
Сразу обсудили необходимый результат и сразу пришли к желаемой цели!) Даниил всегда был на связи и произвел оплату без задержек. Рекомендую!))
Все было сделано в срок, все правки внесены максимально оперативно, рекомендую!
Ответный отзыв
vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Требуется адаптивная верстка сайта на Bootstrap
Bootstrap
Рекомендую сотрудничество с Данилой!
Все было сделано в срок и по ТЗ, рекомендую!
Ответный отзыв
denchik1999
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна сайта
С удовольствием работал с Даниилом! Четко поставленное задание, предоставил подробное ТЗ. Было хорошо поработать для исполнения работы. Рекомендую Данила!
Все было сделано согласно ТЗ, по срокам не задерживал, рекомендую!
Ответный отзыв