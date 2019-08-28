HTML5,CSS3,JS/jQuery
1. Html5,CSS3,JS/jQuery/React
2. Соответствие макету.
3. Кроссбраузерность включая(IE9).
4. Валидность.
5. Адаптивность.
6. Оптимизация скорости загрузки.
7. Sass.
8. Gulp.
9. Webpack
10. Спрайты.
11. Нестандартные шрифты.
Способы оплаты:
- Карта ПриватБанка
- WebMoney
Почта: [email protected]
Skype: vitalikmanokhin
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#528
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
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Отзывы заказчиков
$150
5 баллов
год назад
FigmaWordPressИнтеграция версткиСоздание сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
год назад
Adobe PhotoshopHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
все ок
$300
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо спасибо ! Работой доволен !
$120
10 баллов
6 лет назад
Первым этапом верстки доволен :) респект !!!
$20
10 баллов
6 лет назад
Все сделано качественно, все замечания учтены и даже больше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
HTML-верстка
28 отзывов(-1)
$5/час
от $5
нет рейтинга