vmanohin

Виталий vmanohin

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML5,CSS3,JS/jQuery

1. Html5,CSS3,JS/jQuery/React

2. Соответствие макету.

3. Кроссбраузерность включая(IE9).

4. Валидность.

5. Адаптивность.

6. Оптимизация скорости загрузки.

7. Sass.

8. Gulp.

9. Webpack

10. Спрайты.

11. Нестандартные шрифты.

Способы оплаты:

- Карта ПриватБанка

- WebMoney

Почта:  [email protected]

Skype:  vitalikmanokhin

#13Adobe Photoshop
#34Верстка лендингов
#48Интеграция верстки
#54Создание сайтов
#56Адаптивная верстка
#57HTML
WordPress
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#528
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

hiveMINDroom
Евгений 
40 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$150
5 баллов
год назад
Сайт по внутренней отделке на Wordpress с готовым дизайном.
FigmaWordPressИнтеграция версткиСоздание сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nikolaskolis
36 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
HTML верстка лендинга PSD
Adobe PhotoshopHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
все ок
Спасибо, все отлично, рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Сверстать 13 страниц
Все хорошо спасибо ! Работой доволен !
Спасибо, все отлично, рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сверстать Главную страницу
Первым этапом верстки доволен :) респект !!!
Спасибо, все отлично, рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт
Все сделано качественно, все замечания учтены и даже больше. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
28 отзывов(-1)
$5/час
от $5
нет рейтинга