Сайт по внутренней отделке на Wordpress с готовым дизайном.

Пишите пожалуйста сразу примерные цены. Понятно, что после более чёткого ТЗ будем договариваться лучше. Но первый критерий для меня это цена - потому что клиент платит определённую сумму и не больше. Потом качество.



Нужно поставить на движок Wordpress на хостинге Strato страничку с готовым дизайном в Фигме для декстопа, планшета и мобилки.



Странички

Home (Главная)

Leistungen (Услуги) - дизайн готовится. Здесь будут описание 12-ти услуг. Однотипно. Отдельных страничек под каждую услуг не будет.

Projekte - здесь будет галерея под проекты. Мы должны уметь создавать новые проекты и загружать туда картинки для просмотра.

Импрессум (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Impressum.php)

Датеншутц (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Datenschutz.php)



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Пришлю картинкой



Меню

Home

Leistungen (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)

Projekte (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)

Ablauf (якорь)

?ber uns (якорь)

Kontakt (якорь)



Технические моменты

1. Телефон должен быть кликабельным . На мобилке человек может звонить сразу. На компе обычно пытается направить на скайп.

2. Контактный формуляр один на всей сайте и должен быть соединен с имейлом в гугл.

3. Нужно сделать несильную анимацию на некоторых элементах сайта, чтобы это было не детским садом. Осторожно появляющиеся элементы. Например шаги работы. Или услуги. Но это я объясню ещё детальнее.