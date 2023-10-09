Сайт по внутренней отделке на Wordpress с готовым дизайном.

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок51 просмотр
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Пишите пожалуйста сразу примерные цены. Понятно, что после более чёткого ТЗ будем договариваться лучше. Но первый критерий для меня это цена - потому что клиент платит определённую сумму и не больше. Потом качество.

Нужно поставить на движок Wordpress на хостинге Strato страничку с готовым дизайном в Фигме для декстопа, планшета и мобилки.

Странички
Home (Главная)
Leistungen (Услуги) - дизайн готовится. Здесь будут описание 12-ти услуг. Однотипно. Отдельных страничек под каждую услуг не будет.
Projekte - здесь будет галерея под проекты. Мы должны уметь создавать новые проекты и загружать туда картинки для просмотра.
Импрессум (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Impressum.php)
Датеншутц (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Datenschutz.php)

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Меню
Home

Leistungen (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)

Projekte (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)

Ablauf (якорь)

?ber uns (якорь)

Kontakt (якорь)

Технические моменты
1. Телефон должен быть кликабельным . На мобилке человек может звонить сразу. На компе обычно пытается направить на скайп.
2. Контактный формуляр один на всей сайте и должен быть соединен с имейлом в гугл.
3. Нужно сделать несильную анимацию на некоторых элементах сайта, чтобы это было не детским садом. Осторожно появляющиеся элементы. Например шаги работы. Или услуги. Но это я объясню ещё детальнее.

WordPress
2 месяца назад
hiveMINDroom
Евгений 
38 летГермания
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$150
7 дней
UAH
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