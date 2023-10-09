Нужно переделать страницу оформления заказа woodmart по типу спортмастера или street-beat.ru. Без плагинов, только кодом. Предлагайте вашу сумму и пример кастомного checkout, сделанный без плагинов.
Сайт по внутренней отделке на Wordpress с готовым дизайном.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите пожалуйста сразу примерные цены. Понятно, что после более чёткого ТЗ будем договариваться лучше. Но первый критерий для меня это цена - потому что клиент платит определённую сумму и не больше. Потом качество.
Нужно поставить на движок Wordpress на хостинге Strato страничку с готовым дизайном в Фигме для декстопа, планшета и мобилки.
Странички
Home (Главная)
Leistungen (Услуги) - дизайн готовится. Здесь будут описание 12-ти услуг. Однотипно. Отдельных страничек под каждую услуг не будет.
Projekte - здесь будет галерея под проекты. Мы должны уметь создавать новые проекты и загружать туда картинки для просмотра.
Импрессум (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Impressum.php)
Датеншутц (законодательная на подобие этой https://dachdecker-galliardt.de/Datenschutz.php)
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Пришлю картинкой
Меню
Home
Leistungen (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)
Projekte (ведёт на подстраничку а не на якорь на главной)
Ablauf (якорь)
?ber uns (якорь)
Kontakt (якорь)
Технические моменты
1. Телефон должен быть кликабельным . На мобилке человек может звонить сразу. На компе обычно пытается направить на скайп.
2. Контактный формуляр один на всей сайте и должен быть соединен с имейлом в гугл.
3. Нужно сделать несильную анимацию на некоторых элементах сайта, чтобы это было не детским садом. Осторожно появляющиеся элементы. Например шаги работы. Или услуги. Но это я объясню ещё детальнее.
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