Восстановить сайт по изображениям

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки279 просмотров
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Потеряли сайт и все исходники к нему, необходимо создать копию сайта по изображениям. CMS WP.
Должна быть рабочая форма обратной связи и подтягивание постов с паблика ВК
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3 месяца назад
Toshima
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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