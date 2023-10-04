Восстановить сайт по изображениям

Здравствуйте! Ищу специалиста, который сможет настроить модули Мульти склад+ Geo IP Pro. Так что б при выборе города в карточке отображались склады с остатками данного города. Сейчас отображаются все города пачкой. Более ...
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Потеряли сайт и все исходники к нему, необходимо создать копию сайта по изображениям. CMS WP.
Должна быть рабочая форма обратной связи и подтягивание постов с паблика ВК
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