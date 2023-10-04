Нужен специалист в OsStroe (Opencart)

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки130 просмотров
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Есть сайт, магазом назвать его сложно, скорее каталог. Появилась такая вот ошибка в шапке когда загружается сайт.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/l/lukukla/lukukla.beget.tech/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 180

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/l/lukukla/lukukla.beget.tech/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 180

Так же какие то ошибки при попытке положить товар в корзину

сайт -кликабельно

С вас бюджет и сроки

OpenCart
3 месяца назад
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
3 месяца назад
$5
1 день
Дмитрий сделал все быстро и четко. По пути нашли еще проблемы, которые так же были решены. Огромное спасибо. Рекомендую. Буду обращаться еще
Никита, отличный человек и отличный заказчик! Четко ставит задачи! Оплата во время и без проблем ! Всем рекомендую !