Настройка отображения подкатегорий и товаров на Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки40 просмотров
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Здравствуйте. Есть каталог товаров - https://u5393.dark.elasticweb.org/catalog/.

Суть задачи - подправить отображение подкатегорий и товаров на странице каталог (например, https://u5393.dark.elasticweb.org/category/gotovaya-productsiya/).

Пример, как должно выглядеть (по логике) тут - http://akd.by/catalog/prepared-products/

То есть, если у категории есть подкатегория - она отображается на странице с товарами, у которых нет подкатегорий.

Стоимость - жду предложения от Вас.

За всеми подробностями - в лс.

WooCommerce
3 месяца назад
andei_leo
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад