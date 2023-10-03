Настройка отображения подкатегорий и товаров на Woocommerce

Здравствуйте. Есть каталог товаров - https://u5393.dark.elasticweb.org/catalog/.

Суть задачи - подправить отображение подкатегорий и товаров на странице каталог (например, https://u5393.dark.elasticweb.org/category/gotovaya-productsiya/).

Пример, как должно выглядеть (по логике) тут - http://akd.by/catalog/prepared-products/

То есть, если у категории есть подкатегория - она отображается на странице с товарами, у которых нет подкатегорий.

Стоимость - жду предложения от Вас.

За всеми подробностями - в лс.