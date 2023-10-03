Настроить сайт на базе на CMS системе Osclass Evolution Бюджет определяется индивидуально.
Настройка отображения подкатегорий и товаров на Woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Есть каталог товаров - https://u5393.dark.elasticweb.org/catalog/.
Суть задачи - подправить отображение подкатегорий и товаров на странице каталог (например, https://u5393.dark.elasticweb.org/category/gotovaya-productsiya/).
Пример, как должно выглядеть (по логике) тут - http://akd.by/catalog/prepared-products/
То есть, если у категории есть подкатегория - она отображается на странице с товарами, у которых нет подкатегорий.
Стоимость - жду предложения от Вас.
За всеми подробностями - в лс.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 дней назад
Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр Проверить чтоб работало Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем самиЗавершен2 месяца назад
Необходимо разработать функционал личного кабинета для инвестиционной компании. (как со стороны клиента, так и со стороны администратора). регистрация, верификация, пополнение и вывод средств клиента (usdt/банковские карты). мониторинг депозита, просмотр актуальной информации по счету, ...Закрыт2 месяца назад
Необходимо Настроить Опенкарт + 1с модуль на троне сайтаЗакрыт2 месяца назад
Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Предыдущий исполнитель без предупреждения пропал ...Завершен2 месяца назад
Здравствуйте Нужен статейник на этом движке. Примеры дам. Хочу получи ть от вас стоимость и сроки развертывания. От меня тексты, домен, хостинг.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно реализовать сайт на OpenCart. Имеется : - готов дизайн сайта. - есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики. - есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Плагин для вукомерс на сайте Сдэк не работает, не показывает выбор доставки в корзине. Есть альтернатива от woodev, но хотелось бы ограничится бесплатными вариантами.Закрыт2 месяца назад
- $20
Ведения странички в соц сетях и проявления активностиЗакрытнет даты
Нужно создать тему для prestashop с нуля. Верстку предоставим.Закрыт2 месяца назад