CDEK Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок143 просмотра
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Плагин для вукомерс на сайте Сдэк не работает, не показывает выбор доставки в корзине.
Есть альтернатива от woodev, но хотелось бы ограничится бесплатными вариантами.

WooCommerce
3 месяца назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
21 час назад