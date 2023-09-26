Вывести категории Опенкарт на страницу главную и каталога

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шаблон - Basel theme не стандартный.   Нужен тот, кто в коде найдет вывод категорий согласно иерархии вложенности. 

Прошу писать кто знает этот шаблон и  Basel Mega menu либо хорошо разбирается в коде опенкарта. 

Подробнее в личку. 

3 месяца назад
guest_1695820807144
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад