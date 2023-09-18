Добавить русский язык в коробочную версию Bitrix24.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки183 просмотра
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Добрый день, есть необходимость добавить русский язык в коробочную версию Bitrix24. Интересует цена и сроки исполнения.

Также требуется периодически внедрение и доработка функций.

3 месяца назад
AlexWirt
49 летГермания
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад