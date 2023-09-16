Натягнути готову верстку на CMS Wordpress

$80
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок74 просмотра
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Маю готову верстку. Треба іі інтегрувати на вп+ацф. Дві мови. Хто готовий зробити швидко та якісно?

WordPress
3 месяца назад
vawerat
34 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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