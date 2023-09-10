Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок136 просмотров
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Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор.
Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории

Подробнее:
- нужно отображать товары к соответственно выбранной категории - но это товары выступают всего лишь чекбоксами (скриншот 1)
- имя товара и выбранный размер скриптом вставляется в блок заказа и при клике на Add To Cart в корзине нужно отобразить это название с размерами и ценой заказа и подвязать способы оплаты (скриншот 2)
- также нужно что-то придумать с полем для url на файл с облака - его нужно где-то сохранять (скриншот 3)


в дальшейшем планируются похожие страницы и если сработаемся, буду обращаться еще не раз

Предлагайте стоимость, сроки і свой телеграм для связи
Спасибо

WordPress
3 месяца назад
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
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