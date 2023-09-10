Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор.

Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории



Подробнее:

- нужно отображать товары к соответственно выбранной категории - но это товары выступают всего лишь чекбоксами (скриншот 1)

- имя товара и выбранный размер скриптом вставляется в блок заказа и при клике на Add To Cart в корзине нужно отобразить это название с размерами и ценой заказа и подвязать способы оплаты (скриншот 2)

- также нужно что-то придумать с полем для url на файл с облака - его нужно где-то сохранять (скриншот 3)



в дальшейшем планируются похожие страницы и если сработаемся, буду обращаться еще не раз



Предлагайте стоимость, сроки і свой телеграм для связи

Спасибо