Натянуть вёрстку на вордпресс

Задача: 1) Спарсить часть товаров с другого сайта (свой сайт на Webasyst) 2 Перенести сам сайт (дизайн, бузу). 3) Интеграция украинской версии Это если коротко)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть вёрстку на вп, по этапно
Используется Carbon fields и Polylang pro.
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