Сделать на сайт на prestashop товар, чтобы его можно было крутить.

Добрый день!



Сайт сделан на prestashop. Нужно внедрить на страницу фишку, похожую на эту:

https://apexclan.pl/helmet/create



Чтобы можно было товар крутить и применять к нему разные расцветки.

Возможно можно использовать стандартные плагины, либо написать код, чтобы это работало.



Прошу писать предложения с ценой и уточнениями. Желательно ссылка на телеграм.

Оплата USDT либо на карту НЕ рос. банка.