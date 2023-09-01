Сделать на сайт на prestashop товар, чтобы его можно было крутить.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка49 просмотров
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Добрый день!

Сайт сделан на prestashop. Нужно внедрить на страницу фишку, похожую на эту:

https://apexclan.pl/helmet/create

Чтобы можно было товар крутить и применять к нему разные расцветки.

Возможно можно использовать стандартные плагины, либо написать код, чтобы это работало.

Прошу писать предложения с ценой и уточнениями. Желательно ссылка на телеграм.

Оплата USDT либо на карту НЕ рос. банка.

Prestashop
4 месяца назад
guest_16736001491395
Польша
год в сервисе
Был
3 месяца назад