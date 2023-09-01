Настройка zoho CRM

необходимо настроить zoho CRM

1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта

2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST)

3. Подключение к Facebook и Instagram (входящие сообщения)

4. Подключение мессенджера whatsapp

5. Подключение live chat на сайт через CRM (аналог Tidio)

6. Подключение к crm Book a call с интеграцией google Meets (аналог Calendly)

7. Создание google meets через CRM

8. AutoReply email / sms на входящие заявки

9. Автоматическое создание контактов в системе (со всего трафика)

10. Настройка уведомлений на повторные письма (follow up)

11. Воронка продаж - подсказки и уведомления для sales manager

12. Настройка и автоматизация по емайл рассылкам

13. Подключение телефонии и SMS

14. Отслеживание рекламных кампаний для аналитики



начать можно с этих пунктов:

1. Принятие заявок с формы обратной связи с основного сайта и лендингов (рекламных) - CRM Web Form на основной сайт (дизайн наш) - Интеграция по API для отдельных лендингов

2. Подключение direct messaging из FB и Instagram, LinkeIn в Zoho Social

3. Подключение Lead Forms/Lead Ads/Apply Now из FB/Instagram в Zoho Social

4. Настройка виджета SalesIQ (без Zobot) и установка на сайт

5. Настройка Zoho Bookings, мы установим этот виджет бронирования на сайт, лендинги и Meta ads c интеграцией Google Meetsн

6. Создание Workflow Rule - AutoReply email/sms на входящие заявки, настройка уведомлений и напоминаний (follow up)