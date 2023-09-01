Настройка zoho CRM

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необходимо настроить zoho CRM
1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта
2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST)
3. Подключение к Facebook и Instagram (входящие сообщения)
4. Подключение мессенджера whatsapp
5. Подключение live chat на сайт через CRM (аналог Tidio)
6. Подключение к crm Book a call с интеграцией google Meets (аналог Calendly)
7. Создание google meets через CRM
8. AutoReply email / sms на входящие заявки
9. Автоматическое создание контактов в системе (со всего трафика)
10. Настройка уведомлений на повторные письма (follow up)
11. Воронка продаж - подсказки и уведомления для sales manager
12. Настройка и автоматизация по емайл рассылкам
13. Подключение телефонии и SMS
14. Отслеживание рекламных кампаний для аналитики
начать можно с этих пунктов:
1. Принятие заявок с формы обратной связи с основного сайта и лендингов (рекламных) - CRM Web Form на основной сайт (дизайн наш) - Интеграция по API для отдельных лендингов
2. Подключение direct messaging из FB и Instagram, LinkeIn в Zoho Social
3. Подключение Lead Forms/Lead Ads/Apply Now из FB/Instagram в Zoho Social
4. Настройка виджета SalesIQ (без Zobot) и установка на сайт
5. Настройка Zoho Bookings, мы установим этот виджет бронирования на сайт, лендинги и Meta ads c интеграцией Google Meetsн
6. Создание Workflow Rule - AutoReply email/sms на входящие заявки, настройка уведомлений и напоминаний (follow up)
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