Поддержка сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок74 просмотра
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Сайт агентства недвижимости на острове Пхукет.
У сайта русская и английская версия.

По задачам:
1. Проанализировать состояние сайта, посмотреть его здоровье, подсказать что необходимо пофиксить по технической части.
2. Настройка падающих заявок с сайта (сейчас вцелом не совсем удобно и не понятно что и куда падает)
3. Обновить каталог объектов недвижимости. Добавление новых/удаление старых карточек объектов недвижимости.

В целом ищем грамотного фрилансера, к которому мы сможем возвращаться с вопросами по сайту.

WordPress
3 месяца назад
guest_1694581502530
Таиланд
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад