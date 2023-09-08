Поддержка сайта на WordPress

Сайт агентства недвижимости на острове Пхукет.

У сайта русская и английская версия.



По задачам:

1. Проанализировать состояние сайта, посмотреть его здоровье, подсказать что необходимо пофиксить по технической части.

2. Настройка падающих заявок с сайта (сейчас вцелом не совсем удобно и не понятно что и куда падает)

3. Обновить каталог объектов недвижимости. Добавление новых/удаление старых карточек объектов недвижимости.



В целом ищем грамотного фрилансера, к которому мы сможем возвращаться с вопросами по сайту.