Пофиксить отображение главной страницы

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Задача поменять главную страницу сайта - https://playtoplaygame.club. Нужно чтобы главной была вот эта страница https://playtoplaygame.club/new-dave-the-diver/.

В настройках, раздел reading при замене статической ссылки

https://take.ms/JuYQh

возникает ошибка - https://take.ms/FGccP, перестает отображаться контент.

Кто может помочь пофиксить?

3 месяца назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
vladislavv1905
Владислав 
23 годаРоссия
3 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
$5
1 день
Работу сделал быстро. Советую к сотрудничеству.
Всё хорошо! Советую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Исправить костели :)

    Подключить stripe к вукомерсе Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

    Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрытнет даты

  • Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce

    Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • OpenCart - BACK-END

    Сделан редизайн к действующему интернет-магазину по функционалу, который уже имеется. В старой версии - очень давний код и верстка, мы полностью обновили HTML/CSS/JS в новый формат, нужно перенести переменные на новую верстку. Ищу: BACK-END исполнителя, с ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Поддержка сайта на WordPress

    Сайт агентства недвижимости на острове Пхукет. У сайта русская и английская версия. По задачам: 1. Проанализировать состояние сайта, посмотреть его здоровье, подсказать что необходимо пофиксить по технической части. 2. Настройка падающих заявок с сайта ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Google Pay payment module for opencart 2.0

    $300

    Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на [url=https://tea-side.com]наш сайт[/url].  Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем [url=https://simpleopencart.com/]Simple Checkout[/url]﻿- [url=https://www.omise.co/googlepay/thailand]Opn gateway API[/url]﻿ (version 2019-05-29)- [url=https://developers.google.com/pay/api/web/overview]Google Pay API[/url]﻿ На сайте уже установлен и работает модуль ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оптимизация работы плагина Elementor на WP

    $70

    На сайте на CMS wordpress с плагином Elementor PRO необходимо пофиксить общие стили без потери текущего дизайна страниц, сделать редиректы http на https, удалить неиспользуемые плагины, пофиксить\улучшить работу нескольких элементов конструктора Elementor. Нужен человек, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад