Пофиксить отображение главной страницы

Подключить stripe к вукомерсе Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Задача поменять главную страницу сайта - https://playtoplaygame.club. Нужно чтобы главной была вот эта страница https://playtoplaygame.club/new-dave-the-diver/.
В настройках, раздел reading при замене статической ссылки
возникает ошибка - https://take.ms/FGccP, перестает отображаться контент.
Кто может помочь пофиксить?
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