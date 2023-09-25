Необходимо создать админку для сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки42 просмотра
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Сайт многостраничник - шаблон карточки, шаблон листинга, главная + второстепенные страницы

сейчас у нас админки на - php + mysql

рассмотрим и другие предложенные варианты

3 месяца назад
Alex_musatov
Александр 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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