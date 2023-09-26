Wp all import настройка

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка71 просмотр
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Нужно донастроить wp all import, не получается обновить остатки вариативных товаров.
У каждого вариативного товара свой sku обновление происходит по этому sku, но плагин обновляет остатки только 1-го варианта а другие ставит 0.

3 месяца назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
21 час назад