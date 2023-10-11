Добавить перевод на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок48 просмотров
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  1. Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр

  2. Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр

  3. Проверить чтоб работало

  4. Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем сами

WordPress
3 месяца назад
sdsera
Сергей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
mdgk
Марк 
26 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$10
2 дня
UAHUSDT
Хороший результат. Работой доволен.
Оперативное и продуктивное сотрудничество