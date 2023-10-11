Добавить перевод на сайте Wordpress

Настроить сайт на базе на CMS системе Osclass Evolution Бюджет определяется индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр
Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр
Проверить чтоб работало
Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем сами
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