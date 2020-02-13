sdsera

Сергей sdsera

 
36 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

скайп: sergey.sd

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$33
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mdgk
Марк 
26 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 месяца назад
Добавить перевод на сайте Wordpress
Оперативное и продуктивное сотрудничество
Хороший результат. Работой доволен.
Ответный отзыв
legositekz
40 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
год назад
Сверстать страницу html
спасибо
Профессиональный исполнитель ! Сразу понял что требуется и выполнил заказ даже быстрее чем оговорили! Качественно и не дорого! 100% рекомендую !
Ответный отзыв
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$18
10 баллов
2 года назад
Перевод небольшого сайта рус-англ
Все отлично! Рекомендую Сергея как отвественного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все ОК! Рекомендую!
Ответный отзыв
evgenysidorov
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
21 день назад
$13
10 баллов
4 года назад
Скрипт добавление инфы с сайта в файл excel
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата, всем рекомендую
Все быстро и четко сделано. Рекомендую!
Ответный отзыв
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$600
9 баллов
4 года назад
Верстка дизайна и программная часть на вопрпрес
Интересный проект, конструктивная коммуникация, оплата сразу после сдачи проекта. Сотрудничеством доволен.
В начале сотрудничества был один момент. Но потом все согласовали. Работа была выполнена хорошо, все правки были были внесены быстро.
Ответный отзыв