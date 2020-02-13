Нужно написать сценарий для для короткого видеоролика. Планируем делать короткометражные видео с инфорграфикой на тему короновируса. Для начала нужно 2-5 сценариев по которым будут делаться видео. При написании сценария нужно оперировать только фактами, хорошо разбираться в вопросе, ...