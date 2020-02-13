Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр Проверить чтоб работало Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем сами
скайп: sergey.sd
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Сверстать одну html страницу Пример: https://t.meest-group.com/info У меня будет похожее, только своя информацияHTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен перевод небольшого сайта Сайт состоит из главной страници + нескольких статей и шаблонов писем. Перевод нужен Рус-Англ Общий обьем около 10 тис знаков.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть файл Excel где размещено 1000 кодов. Нужно создать страницу Wordpress c импутом куда будет вводится код. Если этот код есть в excel то должна появляется инфа что "успех". Если такого кода нет то должна ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Ищу грамотного коипрайтера в нишевый проект для длительного сотрудничества (тематика GPS часы - инструкции по использованию, сервис) Будет создаваться ряд сайтов, которые нужно будет наполнить, для этого нужно будет разобраться в нише, и сделать грамотные информационные ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте есть товары 180 штук (портативная электроника), которые имеют только одну картинку и не имеют описания и технических характеристик. Нужно для каждого товара, в интернете найти несколько качественных картинок, описание и технические характеристики. Искать ...Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать сценарий для для короткого видеоролика. Планируем делать короткометражные видео с инфорграфикой на тему короновируса. Для начала нужно 2-5 сценариев по которым будут делаться видео. При написании сценария нужно оперировать только фактами, хорошо разбираться в вопросе, ...Сценарии37 заявокЗакрыт4 года назад
Создать пустую страницу сайта с инпутом и кнопкой добавить. Написать скрипт по добавлению числового кода со страницы сайта (поле инпут) в файл xlsx который лежит на сервере. Коды должны добавляться по клику на кнопку добавить ...Завершен4 года назад
- $600
Есть дизайн, нужно заверстать его и подключить к вордпресс, чтобы все функции работали. Есть ТЗ. Все согласовано.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $860
Необходим дизайн сайта. Главная страница + около 10 внутренних с адаптивами. Прототип и заполненный бриф отправил, все согласовали.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть форма в попапе, нужно сделать поля обязательными и сделать маску для полейЗавершен4 года назад
Есть небольшой php скрипт который состоит из одного php файла. Скрип служит для защиты веб страницы паролем. Пароли берутся из этого же файла. Нужно написать команду чтобы пароли брались из отдельного txt файла, а не из файла ...Завершен6 лет назад
- $300
Ищем авторов, которые смогли бы писать технические тексты для приложения SeTracker (приложение для управления детскими смарт часами). Исполнитель должен обязательно сам пользоваться этим приложением, и хорошо знать его. Формат текстов: - инструкции - технические статьи - ответы на ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт6 лет назад
Выгрузить информацию о заказах (мейл, телефон, имя) с базы данных MySQL Сайт был на Опенкарт 2Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно написать тексты для категорий интернет магазина автозапчастей. Категорий много, ориентировочно 500 тыс. текста. Нужны качественные, структурированные тексты для людей. Исполнитель должен ориентироваться в тематике.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен макет дизайна для картонной подложки (упаковка эспандера). Во вложении предварительный макет (примерно то что хотим видеть). Нужно сделать его более профессиональным. Размеры и всю инфу дам. Макет нужен в Ai, PsdДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Opencart 2.0 премиум шаблон Нужно сделать чтобы в карточке товара была возможность выбрать количество. Ставил вот [url=https://opencartforum.com/files/file/2268-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5/]этот [/url]модуль - но у меня не заработало.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Opencart 2.0 Премиум шаблон Оформить многоуровневое меню по примеру http://clip2net.com/s/3wPxK2s (2 уровня вложенности) Сейчас меню http://clip2net.com/s/3wPxSSm (1 уровень вложенности).Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Opencart 2.0 На основной версии сайта используется кнопка "заказ в 1 клик", для мобильной версии (респонсив), нужно сделать вместо кнопки "заказ в 1 клик" кнопку "позвонить" http://clip2net.com/s/3wPwXMoЗавершен8 лет назад