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Закрыт9 заявок92 просмотра

1) Добавить кнопку онлайн оплаты Liqpay в форму офомления заказа, протестировать чтоб работало

2) На странице товара сделать чтоб при выборе цвета менялся урл (сейчас на всех цветах товара общий урл)

Сайт пришлю в личку для оценки

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3 месяца назад
sdsera
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Заявки фрилансеров

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