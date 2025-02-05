Требуется выполнить HTML-верстку согласно предоставленному макету. Исполнитель получит все необходимые подробности для выполнения задания. Важно учитывать дизайн и адаптивность.
Оптимизация сайта на yii по pagespeed (проблемы на фронте)
У нас есть сайт track.global. У него не очень показатели по pagespeed, мы считаем что исключительно из-за проблем на фронте, а не на бэке. Если есть другие предложения по бэку, то готовы рассмотреть.
Ищем специалиста, который сможет улучшить показатели в разумные сроки.
Требования:
1. Вывести показатель производительности для всех страниц в зеленую зону на десктопе и мобайле.
2. Вывести все показатели в зеленую зону (FCP, LCP, TBT, CLS) https://skrinshoter.ru/sTqOEEqIy3A но самое главное внимание CLS и LCP, так как мы не можем месяцами избавиться от соответствующих ошибок в Google Search Console.
3. Выдаем доступ к репозиторию, вы разворачиваете проект у себя. На локалке делаете свою ветку ОТ МАСТЕРА. Можем рассмотреть вариант работы сразу на нашем тестовом сервере.
4. Страницы, где будем фиксировать изменения (с учетом десктопа и мобайла)
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en/r1rtibonsy?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-es-courier-aliexpress-standard-shipping/xikicekc6b?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-shop-aliexpress/jyjj740j2k?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-courier-aliexpress-standard-shipping/u6hmhkz361?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-de-country-china/npsa98fzzg?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-courier-bypost/whz7z3vhj2?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-shop-yandeks-market/nv8rqhdv5s?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-country-china/i4vv8cd8u1?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-country-china/g1x5kowfm8?form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-es-country-china/qyozr4qmkf?form_factor=mobile
5. На сайте ничего не ломается по дизайну и функционалу.
Примечание: код сайта на фронте в плохом состоянии
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $10
Необходимо адаптировать HTML-верстку под мобильные устройства. Требуется разработать чистый код без использования Bootstrap и обеспечить совместимость с разными браузерами. Убедитесь, что верстка корректно отображается на всех платформах.Завершен2 месяца назад
Необходимо сверстать адаптивный лендинг на HTML, основываясь на дизайне в Figma. Сайт должен работать на Nuxt 3. Мобильная версия отсутствует. Опыт работы с библиотекой i18n для мультиязычной локализации будет плюсом.HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется выполнить адаптивную вёрстку для desktop, tablet и phone с добавлением интерактивности. Ожидаются плавные появления элементов и анимации переходов с использованием современных CSS+JS эффектов. Предпочтительно использование primevue и tailwindcss, но выбор техник остаётся за разработчиком. Только безопасная сделка.Завершен3 месяца назад
- $100
Необхідно зверстати корпоративний сайт на платформі WordPress без використання конструктора Elementor. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов.HTML-верстка15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
Требуется разработка фронтэнда и дизайна для SMM панели, включая HTML-верстку. Полное техническое задание с деталями доступно. Ожидается качественная работа в соответствии с предоставленными требованиями.HTML-верстка10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо переработать функционал datepicker по аналогии с примером, обновить его на страницах с кастомным виджетом и divi-engine. Также требуется добавить статический блок с фиксированной ценой 'from' в соответствии со скриншотом. Подробности доступны в документе.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо внести правки в лендинг Aircooler: добавить форму заказа из лендинга Kiko, заменить синюю плашку Eurospin на красную плашку Mediamarkt и обновить центральные изображения на новые из папки Iron. Все изменения должны быть выполнены в соответствии с прикрепленным скриншотом.Завершен3 месяца назад
- $10
Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы согласно техническому заданию. Обратите внимание на детали и аккуратность в реализации. Ознакомьтесь с ТЗ для получения полной информации о проекте.HTML-верстка28 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Требуется адаптивная HTML-верстка с учётом мобильных модификаций. Необходимо обеспечить кроссбраузерность и валидацию кода через W3 Validator. Подробности будут предоставлены исполнителю.HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 месяца назад