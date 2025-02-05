У нас есть сайт track.global. У него не очень показатели по pagespeed, мы считаем что исключительно из-за проблем на фронте, а не на бэке. Если есть другие предложения по бэку, то готовы рассмотреть.

Ищем специалиста, который сможет улучшить показатели в разумные сроки.

Требования:

1. Вывести показатель производительности для всех страниц в зеленую зону на десктопе и мобайле.

2. Вывести все показатели в зеленую зону (FCP, LCP, TBT, CLS) https://skrinshoter.ru/sTqOEEqIy3A но самое главное внимание CLS и LCP, так как мы не можем месяцами избавиться от соответствующих ошибок в Google Search Console.

3. Выдаем доступ к репозиторию, вы разворачиваете проект у себя. На локалке делаете свою ветку ОТ МАСТЕРА. Можем рассмотреть вариант работы сразу на нашем тестовом сервере.

4. Страницы, где будем фиксировать изменения (с учетом десктопа и мобайла)

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en/r1rtibonsy?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-es-courier-aliexpress-standard-shipping/xikicekc6b?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-shop-aliexpress/jyjj740j2k?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-courier-aliexpress-standard-shipping/u6hmhkz361?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-de-country-china/npsa98fzzg?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-courier-bypost/whz7z3vhj2?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-shop-yandeks-market/nv8rqhdv5s?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-ru-country-china/i4vv8cd8u1?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-en-country-china/g1x5kowfm8?form_factor=mobile

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-track-global-es-country-china/qyozr4qmkf?form_factor=mobile

5. На сайте ничего не ломается по дизайну и функционалу.

Примечание: код сайта на фронте в плохом состоянии