Нужна консультация по улучшению конструктора сайтов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка68 просмотров

Задача

Нужна консультация веб-дизайнера, верстальщика, веб программиста, имеющего опыт создания дизайна сайтов и лэндингов с использованием конструкторов, например, Тильда, Figma, Wix и т.д. для улучшения собственного конструктора сайтов.

Вам нужно будет создать любую веб страницу в нашем конструкторе, работающем как приложение для Windows или Mac OS, и дать рекомендации по его улучшению.

Консультация - это 60-минутная конференция с показом экрана на Вашей стороне. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш компьютер, а также более детальную информацию, если требуется.

От Вас мы ожидаем уверенную работу с графическими редакторами и опыт использования конструкторов. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с теми, что уже использовали.

ВНИМАНИЕ!

Обязательные требования - необходимо иметь:

1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске,
3. Стабильно быстрое интернет соединение,
4. Работающий микрофон для общения,
5. Возможность демонстрации экрана

До консультации нужно провести тестовой звонок, для проверки микрофона и демонстрации экрана.

FigmaTildaWix
3 месяца назад
nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад

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