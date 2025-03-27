Необходимо разработать макет Figma для дизайна сайтов. Подробное техническое задание находится в приложенном файле. Бюджет и сроки выполнения проекта обсуждаются.
Технічна специфікація для створення веб-сайту Proton Bike Rent
Технічна специфікація для створення веб-сайту Proton Bike Rent
Загальні вимоги:
Доменне ім'я: protonbikerent.pl
Мови веб-сайту:
Основна мова: польська
Додаткова мова: російська
Адаптивний дизайн: веб-сайт повинен коректно відображатися на всіх пристроях (мобільні телефони, планшети, комп'ютери).
Структура веб-сайту:
2.1. Головна сторінка:
Привітальне повідомлення та короткий опис компанії.
Інформація про оренду електровелосипедів:
Умови оренди
Вартість оренди
Можливість оренди на тиждень
Кнопка "Забронювати": має бути яскравою, помітною і розташованою у видимій частині екрану при завантаженні, з посиланням на форму бронювання.
Контактна інформація:
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Інформація про партнерів (внизу сторінки):
Логотип компанії-партнера
Короткий опис компанії-партнера та її ролі у співпраці
Посилання на офіційний веб-сайт партнера (за потреби)
Форма зворотного зв'язку:
Поля форми:
Ім'я та прізвище (обов'язкове поле)
Електронна пошта (обов'язкове поле)
Повідомлення (обов'язкове поле)
Кнопка відправки: "Відправити"
Форма повинна бути адаптивною та інтуїтивно зрозумілою.
2.2. Сторінка "Про нас":
Історія компанії
Місія та цінності компанії
2.3. Сторінка оренди:
Повний опис послуг оренди:
Умови оренди (наприклад, термін оренди — 1 тиждень)
Вартість оренди (наприклад, оренда на тиждень — X PLN)
Перелік моделей електровелосипедів з характеристиками (потужність, дальність ходу, особливості)
Кнопка для переходу до форми бронювання
Функціональні вимоги:
3.1. Бронювання:
Користувачі повинні мати можливість заповнити форму бронювання на веб-сайті.
Після успішного бронювання користувач повинен отримати підтвердження на вказану електронну пошту.
Форма бронювання:
Форма повинна містити такі поля:
Ім'я та прізвище
Електронна пошта
Номер телефону
Місто
Вибір моделі велосипеда зі списку
Поле для приміток (для додаткових побажань користувача)
Вимоги до форми:
Зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
Повна адаптація для використання на мобільних пристроях
Дизайн та користувацький інтерфейс (UI/UX):
5.1. Основний стиль:
Сучасний, мінімалістичний та візуально привабливий дизайн
Проста та зручна навігація для швидкого доступу до потрібної інформації
Основні кольори: #191970 та #ffffff
Використовуваний шрифт: Anton (з можливістю заміни)
5.2. Головна сторінка:
Велике зображення електровелосипеда на фоні для привернення уваги
Кнопка "Забронювати": яскрава, помітна і розташована у видимій частині екрану при завантаженні
Блок компанії-партнера (внизу сторінки):
Візуально виділений, але не відволікає від основного контенту
5.3. Форма бронювання:
Проста структура з мінімальною кількістю полів для зручності заповнення
Багатомовна підтримка:
6.1. Підтримка мов:
Веб-сайт повинен підтримувати дві мови: польську та російську
Перемикач мов повинен бути видимим і доступним на всіх сторінках, розташованим у верхній частині сторінки
6.2. Переклад контенту:
Усі тексти на веб-сайті (кнопки, заголовки, описи) повинні бути перекладені на російську мову
Інтеграція із соціальними мережами:
7.1. Instagram:
Кнопка для переходу на офіційний обліковий запис компанії в Instagram повинна бути розташована у верхній частині сторінки
7.2. Telegram:
Кнопка для переходу на офіційний канал компанії в Telegram повинна бути розташована у верхній частині сторінки
Безпека та продуктивність:
8.1. SSL-сертифікат:
Веб-сайт повинен використовувати SSL-сертифікат для забезпечення безпечного з'єднання (HTTPS)
8.2. Оптимізація продуктивності:
Прискорене завантаження веб-сайту за рахунок оптимізації зображень та інших медіафайлів
Чистий і коректний код
Адаптивність і швидке завантаження
Захист від спаму та атак
Інтеграція з Google Analytics:
Необхідно налаштувати Google Analytics для відстеження поведінки користувачів на всіх сторінках веб-сайту
Термін розробки:
Загальний термін виконання проекту: 9 тижнів
Формат роботи та співпраця:
Дистанційна робота
Підписання договору не потрібне
Можливість роботи з фізичними особами та фрілансерами
Технічні вимоги:
Вибір CMS та серверної частини за розробником
Веб-сайт без інтеграції з платіжними системами
SEO-оптимізація з акцентом на технічні аспекти:
Чистий і коректний код
Адаптивність
Швидке завантаження
SSL-сертифікат
Правильні мета-теги для кожної сторінки та структуровані URL
Технічна підтримка:
Бажана гарантія на роботу після завершення проекту
Потрібне навчання з управління веб-сайтом (у текстовому форматі)
Вимоги до виконавця:
Мінімум 2 роки досвіду у веб-розробці
Портфоліо з прикладами подібних робіт
Досвід роботи з багатомовними веб-сайтами
Бажано російськомовний виконавець
Важливі зауваження:
Перемикач мов завжди повинен бути видимим і розташованим у верхній частині сторінки
Кнопка "Забронювати" на головній сторінці повинна бути яскравою, легко доступною і розташованою у видимій частині екрану
Форма бронювання повинна бути максимально простою, зручною та адаптивною
Інтеграція з Instagram та Telegram: кнопки переходу повинні бути на видному місці (у верхній частині веб-сайту)
Блок компанії-партнера повинен бути розташований у самому низу головної сторінки та виглядати акуратно, не відволікаючи від основного контенту
Форма зворотного зв'язку повинна бути інтуїтивно зрозумілою, з обов'язковими полями (Ім'я, Електронна пошта та Повідомлення) і легко доступною для надсилання повідомлень користувачами
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