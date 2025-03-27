Технічна специфікація для створення веб-сайту Proton Bike Rent

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки8 просмотров

Технічна специфікація для створення веб-сайту Proton Bike Rent

Загальні вимоги:

  • Доменне ім'я: protonbikerent.pl

  • Мови веб-сайту:

    • Основна мова: польська

    • Додаткова мова: російська

  • Адаптивний дизайн: веб-сайт повинен коректно відображатися на всіх пристроях (мобільні телефони, планшети, комп'ютери).

Структура веб-сайту:

2.1. Головна сторінка:

  • Привітальне повідомлення та короткий опис компанії.

  • Інформація про оренду електровелосипедів:

    • Умови оренди

    • Вартість оренди

    • Можливість оренди на тиждень

  • Кнопка "Забронювати": має бути яскравою, помітною і розташованою у видимій частині екрану при завантаженні, з посиланням на форму бронювання.

  • Контактна інформація:

    • Адреса

    • Телефон

    • Електронна пошта

  • Інформація про партнерів (внизу сторінки):

    • Логотип компанії-партнера

    • Короткий опис компанії-партнера та її ролі у співпраці

    • Посилання на офіційний веб-сайт партнера (за потреби)

  • Форма зворотного зв'язку:

    • Поля форми:

      • Ім'я та прізвище (обов'язкове поле)

      • Електронна пошта (обов'язкове поле)

      • Повідомлення (обов'язкове поле)

    • Кнопка відправки: "Відправити"

    • Форма повинна бути адаптивною та інтуїтивно зрозумілою.

2.2. Сторінка "Про нас":

  • Історія компанії

  • Місія та цінності компанії

2.3. Сторінка оренди:

  • Повний опис послуг оренди:

    • Умови оренди (наприклад, термін оренди — 1 тиждень)

    • Вартість оренди (наприклад, оренда на тиждень — X PLN)

    • Перелік моделей електровелосипедів з характеристиками (потужність, дальність ходу, особливості)

  • Кнопка для переходу до форми бронювання

Функціональні вимоги:

3.1. Бронювання:

  • Користувачі повинні мати можливість заповнити форму бронювання на веб-сайті.

  • Після успішного бронювання користувач повинен отримати підтвердження на вказану електронну пошту.

Форма бронювання:

  • Форма повинна містити такі поля:

    • Ім'я та прізвище

    • Електронна пошта

    • Номер телефону

    • Місто

    • Вибір моделі велосипеда зі списку

    • Поле для приміток (для додаткових побажань користувача)

  • Вимоги до форми:

    • Зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

    • Повна адаптація для використання на мобільних пристроях

Дизайн та користувацький інтерфейс (UI/UX):

5.1. Основний стиль:

  • Сучасний, мінімалістичний та візуально привабливий дизайн

  • Проста та зручна навігація для швидкого доступу до потрібної інформації

  • Основні кольори: #191970 та #ffffff

  • Використовуваний шрифт: Anton (з можливістю заміни)

5.2. Головна сторінка:

  • Велике зображення електровелосипеда на фоні для привернення уваги

  • Кнопка "Забронювати": яскрава, помітна і розташована у видимій частині екрану при завантаженні

  • Блок компанії-партнера (внизу сторінки):

    • Візуально виділений, але не відволікає від основного контенту

5.3. Форма бронювання:

  • Проста структура з мінімальною кількістю полів для зручності заповнення

Багатомовна підтримка:

6.1. Підтримка мов:

  • Веб-сайт повинен підтримувати дві мови: польську та російську

  • Перемикач мов повинен бути видимим і доступним на всіх сторінках, розташованим у верхній частині сторінки

6.2. Переклад контенту:

  • Усі тексти на веб-сайті (кнопки, заголовки, описи) повинні бути перекладені на російську мову

Інтеграція із соціальними мережами:

7.1. Instagram:

  • Кнопка для переходу на офіційний обліковий запис компанії в Instagram повинна бути розташована у верхній частині сторінки

7.2. Telegram:

  • Кнопка для переходу на офіційний канал компанії в Telegram повинна бути розташована у верхній частині сторінки

Безпека та продуктивність:

8.1. SSL-сертифікат:

  • Веб-сайт повинен використовувати SSL-сертифікат для забезпечення безпечного з'єднання (HTTPS)

8.2. Оптимізація продуктивності:

  • Прискорене завантаження веб-сайту за рахунок оптимізації зображень та інших медіафайлів

  • Чистий і коректний код

  • Адаптивність і швидке завантаження

  • Захист від спаму та атак

Інтеграція з Google Analytics:

  • Необхідно налаштувати Google Analytics для відстеження поведінки користувачів на всіх сторінках веб-сайту

Термін розробки:

  • Загальний термін виконання проекту: 9 тижнів

Формат роботи та співпраця:

  • Дистанційна робота

  • Підписання договору не потрібне

  • Можливість роботи з фізичними особами та фрілансерами

Технічні вимоги:

  • Вибір CMS та серверної частини за розробником

  • Веб-сайт без інтеграції з платіжними системами

  • SEO-оптимізація з акцентом на технічні аспекти:

    • Чистий і коректний код

    • Адаптивність

    • Швидке завантаження

    • SSL-сертифікат

    • Правильні мета-теги для кожної сторінки та структуровані URL

Технічна підтримка:

  • Бажана гарантія на роботу після завершення проекту

  • Потрібне навчання з управління веб-сайтом (у текстовому форматі)

Вимоги до виконавця:

  • Мінімум 2 роки досвіду у веб-розробці

  • Портфоліо з прикладами подібних робіт

  • Досвід роботи з багатомовними веб-сайтами

  • Бажано російськомовний виконавець

Важливі зауваження:

  • Перемикач мов завжди повинен бути видимим і розташованим у верхній частині сторінки

  • Кнопка "Забронювати" на головній сторінці повинна бути яскравою, легко доступною і розташованою у видимій частині екрану

  • Форма бронювання повинна бути максимально простою, зручною та адаптивною

  • Інтеграція з Instagram та Telegram: кнопки переходу повинні бути на видному місці (у верхній частині веб-сайту)

  • Блок компанії-партнера повинен бути розташований у самому низу головної сторінки та виглядати акуратно, не відволікаючи від основного контенту

  • Форма зворотного зв'язку повинна бути інтуїтивно зрозумілою, з обов'язковими полями (Ім'я, Електронна пошта та Повідомлення) і легко доступною для надсилання повідомлень користувачами

Адаптивный дизайнСоздание сайтов
3 месяца назад
guest_1738755097714
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$40
2 дня
Escrow
Хочу выразить огромную благодарность Алексею за создание потрясающего сайта под ключ! Это был настоящий профессионализм на каждом шаге - от первоначальной идеи до финальных штрихов. Алексей учел все мои пожелания, предложил свои замечания, и результат превзошел все ожидания. Сайт получился не только красивым, но и удобным в использовании, с отличной функциональностью. Кроме того, Алексей очень приятный и отзывчивый человек. Работать с ним было настоящим удовольствием! Он всегда на связи, терпеливо объясняет все моменты и делает все возможное, чтобы клиент остался доволен. Я определенно буду рекомендовать его всем своим знакомым.
Про таких заказчиков, как Александр, говорят "Человек слова и дела". Сотрудничество и работа с такими людьми приносит невероятное удовольствие и отличный результат. Александр очень внимательный, тактичный, ответственный, приятный в общении человек, профессионал своего дела, который четко знает какой результат хочет получить в работе. Все обсуждения, постановка задач, согласования, корректировки делались максимально оперативно и понятно. А характер общения, чувство юмора, отзывчивость и настрой "на одну волну" способствовали слаженности, синергии и вдохновению на пути к реализации всех поставленных задач в создании хорошего сайта. Я уверен, что у нас получилось настоящее плодотворное соТРУДничество и желаю Александру успехов и много довольных клиентов в его бизнесе.

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