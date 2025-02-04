Веб дизайн

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Ищу дизайнера в команду, так как уже не хватает рук

Что будешь делать:

-Дизайнить лендосы

-Дизайнить многостраничники

-Верстать сайты на тильде (обучаем)

-Рисовать концепты

-Иногда рисовать баннеры, соц сети

По условиям:

-Оплата 2 раза в месяц

-Обучение (дизайну, верстке, прототипированию)

-Оклад 25.000 рублей + KPI (обсуждается)

-Работа с понедельника по пятницу, график свободный, главное успевать закрывать задачи в срок и быть на связи

Работаем как с классическим бизнесом, так и с инфобизнесом, в работе обычно находится от 5 проектов одновременно, поэтому нужны новые руки

Поработаешь в команде, вырастешь в скиллах

Если интересно - пиши мне в личку

При отклике приложи свои самые топовые проекты + короткий рассказ о своем опыте, в свободной форме

TildaДизайн лендинговДизайн сайтовСоздание баннеров
3 месяца назад
Dmi3shin
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