Требуется дизайнер для создания двух блоков в Figma и Tilda для нескольких проектов. Необходимо опыт работы с данными инструментами и умение создавать привлекательный дизайн.
Дизайнер для редизайна сайта
Ищу дизайнера для редизайна сайта. Прайс в личку.
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