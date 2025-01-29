Необходимо завершить проект интернет-магазина на WordPress. Задачи включают настройку личного кабинета и корзины с уведомлениями, атрибуты товаров, оплату через карты и PayPal, подключение аналитики и почтового клиента, а также ускорение работы сайта. Дедлайн - 2.02.2025.
Ищем дизайнера-верстальщика для доработки и улучшения дизайна сайта
Недавно мы обновили дизайн нашего сайта, но спустя некоторое время выявились неточности, которые требуют исправления. Помимо этого, у нас появились новые идеи по улучшению дизайна и пользовательского интерфейса.
Нам нужен дизайнер-верстальщик, который:
Исправит текущие недочеты в дизайне;
Воплотит новые идеи и предложит свои креативные решения;
Внесет правки в верстку для корректного отображения на всех устройствах.
Большим плюсом будет знание Django и React.
Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите свой метод работы.
Будем рады обсудить сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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