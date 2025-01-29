Недавно мы обновили дизайн нашего сайта, но спустя некоторое время выявились неточности, которые требуют исправления. Помимо этого, у нас появились новые идеи по улучшению дизайна и пользовательского интерфейса.



Нам нужен дизайнер-верстальщик, который:



Исправит текущие недочеты в дизайне;

Воплотит новые идеи и предложит свои креативные решения;

Внесет правки в верстку для корректного отображения на всех устройствах.



Большим плюсом будет знание Django и React.



Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите свой метод работы.

Будем рады обсудить сотрудничество!