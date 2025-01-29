Ищем дизайнера-верстальщика для доработки и улучшения дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Недавно мы обновили дизайн нашего сайта, но спустя некоторое время выявились неточности, которые требуют исправления. Помимо этого, у нас появились новые идеи по улучшению дизайна и пользовательского интерфейса.

Нам нужен дизайнер-верстальщик, который:

Исправит текущие недочеты в дизайне;
Воплотит новые идеи и предложит свои креативные решения;
Внесет правки в верстку для корректного отображения на всех устройствах.

Большим плюсом будет знание Django и React.

Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите свой метод работы.
Будем рады обсудить сотрудничество!

DjangoReactВерстка сайтовДизайн сайтовДоработка сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
guest_1722346794365
9 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Султан
 
29 лет
год в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Олеся
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
14 часов назад
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад