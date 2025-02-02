Допилить техчасть сайта интернет-магазина на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок260 просмотров

СРОЧНО!

Требуется довести проект интернет-магазина на WordPress до конца:

  • настроить личный кабинет и корзину с оплатами, чтобы приходи пользователю уведомления;

  • прописать атрибуты некоторых товаров для выбора цвета продукта перед корзиной;

  • подключить корректную оплату через карты и PayPal;

  • подключить аналитику;

  • подключить в целом почтовый клиент, чтобы все важные упоминания были на почте;

  • ускорить работу сайта.

Дедлайн 2.02.2025

WordPressДоработка сайтовИнтеграция платежных системОптимизация кодаСоздание интернет-магазинов
3 месяца назад
polina_yepisha
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