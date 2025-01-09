Настроить и подобрать инструменты для доступа к различным новым Ai сервисам и зарубежным соц сетям. Нужно комплексное решение для настройки ноутбука и смартфона, чтобы на них работали без лишних костылей зарубежные Ai сервисы и социальные сети. Например: Зарубежный Google аккаунт, TikTok, Google DeepMind, Veo 2, Gemini, ChatGPT и тд. В целом нужно создать рабочую среду, чтобы у меня при работе с любыми зарубежными сервисами не возникли сложности к их доступу.