Требуется комплексная настройка ноутбука и смартфона для доступа к зарубежным Ai сервисам и социальным сетям. Необходимо подобрать инструменты и создать рабочую среду для комфортного использования таких сервисов, как Google DeepMind, TikTok и ChatGPT, без сложностей в доступе.
PenTests
Необходимо выявить способ залива PenTest на сайт
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