Требуется разработать простой скрипт для Tampermonkey, который будет менять цвет фона блоков на сайте в зависимости от значений. Если значение меньше 10000 - синий, от 10000 до 50000 - зеленый, выше 50000 - красный. Проверка значений должна быть динамической, оптимально раз в 2 секунды.