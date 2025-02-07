Написание скрипта js, php для сайта.

Техническое задание:

1. Есть числа - a, b, c. (a - будет id="one", b - будет id="two",

c - будет id="three")

К ним нужно каждые 8 часов прибавлять числа d, e, f. По такой схеме a+d, b+e, c+f.

Числа d, e, f должны быть целыми рандомными и каждое число из определённого диапазона. (d = 300 - 500; e = 20000 - 30000; f = 10000 - 15000 )

общая сумма c+f никогда не должна быть больше b+e

У всех кто будет открывать эту страницу должны быть одинаковые значения (т. е. требуется база данных). При каждом обновлении браузера значения не должны обновляться. а только по графику.

Числа a, b, c накопительные т.е. стартуют от 0 и всё к ним прибавленное сохраняется. те 0 через 8 часов + например 5. равно 5. через 8 часов уже к 5 + например 11. через 8 часов уже к 16 и тд.

2. Ещё должно выводиться:

1. актуальная дата - генерация текущей даты last update в формате Jan 1, 2025.

2. количество running days которые будут считаться от 11 декабря 2024.

3. Чтобы этот счёт можно было сбросить кнопкой, которая будет закомментирована в коде - я мог бы её расскоментировать сделать ресет чисел и закомментировать обратно.

4. Чтобы я мог заменять числа в любой момент на другие и скрипт просто продолжал считать - а через 8 часов просто прибавил новые.