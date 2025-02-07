Необходимо внести несколько косметических правок на сайт, созданный на платформе WordPress. Ожидается выполнение работы за 15-30 минут. Идеально подходит для специалистов,熟悉 работающих с WordPress.
Скрипт php для сайта
Написание скрипта js, php для сайта.
Техническое задание:
1. Есть числа - a, b, c. (a - будет id="one", b - будет id="two",
c - будет id="three")
К ним нужно каждые 8 часов прибавлять числа d, e, f. По такой схеме a+d, b+e, c+f.
Числа d, e, f должны быть целыми рандомными и каждое число из определённого диапазона. (d = 300 - 500; e = 20000 - 30000; f = 10000 - 15000 )
общая сумма c+f никогда не должна быть больше b+e
У всех кто будет открывать эту страницу должны быть одинаковые значения (т. е. требуется база данных). При каждом обновлении браузера значения не должны обновляться. а только по графику.
Числа a, b, c накопительные т.е. стартуют от 0 и всё к ним прибавленное сохраняется. те 0 через 8 часов + например 5. равно 5. через 8 часов уже к 5 + например 11. через 8 часов уже к 16 и тд.
2. Ещё должно выводиться:
1. актуальная дата - генерация текущей даты last update в формате Jan 1, 2025.
2. количество running days которые будут считаться от 11 декабря 2024.
3. Чтобы этот счёт можно было сбросить кнопкой, которая будет закомментирована в коде - я мог бы её расскоментировать сделать ресет чисел и закомментировать обратно.
4. Чтобы я мог заменять числа в любой момент на другие и скрипт просто продолжал считать - а через 8 часов просто прибавил новые.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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