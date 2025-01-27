Требуется консультация опытного SysAdmin и DevOps специалиста для настройки LoadBalancer в Kubernetes кластере и VPN с использованием WireGuard. Необходимо обеспечить доступ к приложениям по DNS и ограничить вход в кластер через VPN. Заказчик имеет базовые знания, но нуждается в советах по дальнейшим действиям.