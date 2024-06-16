Требуется разработка смарт контракта с функционалом автоперевода выручки на указанный кошелек, приемом оплаты в ETH, BNB и USDT, а также реферальной системой. Контракт должен поддерживать внесение токенов для продажи, авто отправку токенов после покупки, установку цен в USD с перерасчетом через Chainlink и вывод оставшихся токенов.