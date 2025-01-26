Бот МЛМ в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок1 просмотр

Бот МЛМ в Telegram
Закрытый клуб.
В этом клубе есть 3 продукта
Сам клуб
Клуб + трансформационный тренинг
Большая программа
у каждого этого продукта, есть рефералка, но у них разный маркетинг. У клуба он матричный, а тренинга и большой программы классический МЛМ
Личный кабинет партнера
Личный кабинет админа
Баланс
Ввод
Вывод
Связать это с WEB APP, дизайнер есть

TelegramСоздание ботовСоздание веб-приложений
3 месяца назад
visixev531
Роман 
27 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров