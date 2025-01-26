Бот МЛМ в Telegram

Закрытый клуб.

В этом клубе есть 3 продукта

Сам клуб

Клуб + трансформационный тренинг

Большая программа

у каждого этого продукта, есть рефералка, но у них разный маркетинг. У клуба он матричный, а тренинга и большой программы классический МЛМ

Личный кабинет партнера

Личный кабинет админа

Баланс

Ввод

Вывод

Связать это с WEB APP, дизайнер есть