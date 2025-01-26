Необходимо разработать скрипт для автоматизации процесса бронирования смен. Скрипт должен запускать приложение, обновлять страницу с доступными сменами и автоматически бронировать их при появлении новых предложений. Ожидается качественная реализация и надежная работа системы.
Бот МЛМ в Telegram
Бот МЛМ в Telegram
Закрытый клуб.
В этом клубе есть 3 продукта
Сам клуб
Клуб + трансформационный тренинг
Большая программа
у каждого этого продукта, есть рефералка, но у них разный маркетинг. У клуба он матричный, а тренинга и большой программы классический МЛМ
Личный кабинет партнера
Личный кабинет админа
Баланс
Ввод
Вывод
Связать это с WEB APP, дизайнер есть
Заявки фрилансеров
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