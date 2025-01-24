Ищется программист для доработки и поддержки существующего проекта на ASP.NET (C#). Задачи включают исправление багов, добавление нового функционала и обеспечение стабильности системы. Работа на постоянной основе с почасовой оплатой. Требуется опыт работы с ASP.NET (Core и/или MVC), а также понимание работы IIS-сервера.
Плагин для WordPress: логотипы команд, время, место матчей
Требуется разработать плагин или интеграцию для сайта на WordPress, который будет автоматически отображать данные о спортивных матчах. Система должна загружать логотипы команд, время и место проведения матчей из заданных источников (API или скрейпинг) и выводить эту информацию на сайте в удобном и настраиваемом формате.
Задачи
Разработать плагин WordPress с функционалом:
Автоматический сбор данных о матчах (логотипы спортивных команд, время, место соревнования).
Обновление данных через API или скрейпинг.
Вывод данных в формате расписания/таблицы на сайте.
Данные, которые должны отображаться:
Логотипы команд (в формате PNG/SVG).
Время проведения матчей (с учетом часового пояса).
Место проведения (стадион, город, страна).
Интеграция с WordPress:
Панель управления данными в админке WordPress.
Кастомизация внешнего вида расписания (шаблоны).
Возможность добавления данных вручную, если автоматический сбор недоступен.
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