Требуется разработать плагин или интеграцию для сайта на WordPress, который будет автоматически отображать данные о спортивных матчах. Система должна загружать логотипы команд, время и место проведения матчей из заданных источников (API или скрейпинг) и выводить эту информацию на сайте в удобном и настраиваемом формате.



Задачи



Разработать плагин WordPress с функционалом:



Автоматический сбор данных о матчах (логотипы спортивных команд, время, место соревнования).



Обновление данных через API или скрейпинг.



Вывод данных в формате расписания/таблицы на сайте.



Данные, которые должны отображаться:



Логотипы команд (в формате PNG/SVG).



Время проведения матчей (с учетом часового пояса).



Место проведения (стадион, город, страна).



Интеграция с WordPress:



Панель управления данными в админке WordPress.



Кастомизация внешнего вида расписания (шаблоны).



Возможность добавления данных вручную, если автоматический сбор недоступен.