Плагин для WordPress: логотипы команд, время, место матчей

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Закрыт7 заявок413 просмотров

Требуется разработать плагин или интеграцию для сайта на WordPress, который будет автоматически отображать данные о спортивных матчах. Система должна загружать логотипы команд, время и место проведения матчей из заданных источников (API или скрейпинг) и выводить эту информацию на сайте в удобном и настраиваемом формате.


Задачи


Разработать плагин WordPress с функционалом:


Автоматический сбор данных о матчах (логотипы спортивных команд, время, место соревнования).

Обновление данных через API или скрейпинг.

Вывод данных в формате расписания/таблицы на сайте.


Данные, которые должны отображаться:


Логотипы команд (в формате PNG/SVG).


Время проведения матчей (с учетом часового пояса).


Место проведения (стадион, город, страна).


Интеграция с WordPress:


Панель управления данными в админке WordPress.


Кастомизация внешнего вида расписания (шаблоны).


Возможность добавления данных вручную, если автоматический сбор недоступен.

WordPressИнтеграция APIРазработка плагинов
3 месяца назад
Valart1
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