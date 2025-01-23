Требуется создать полноценное приложение для инвайтинга в Telegram, которое поддерживает одновременный запуск более 10 аккаунтов. Программа должна позволять добавление аккаунтов по номеру телефона без использования прокси и быть максимально простой в использовании. Обсуждение остальных деталей возможно после принятия проекта.
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