Необходимо устранить уязвимости SQL-инъекций на школьном сайте, вероятно, созданном на WordPress. Предоставляется доступ к хостингу. После завершения работы сайт будет отправлен на проверку в госучреждение для получения сертификата. Бюджет есть, сроки не горят.