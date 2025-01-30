Добрый день!

Есть готовая верстка лендинга, но не работает отправка данных с форм на почту

В форме номер телефона и опционально прикрепляется файл (не обязательное условие)

Номер телефона с формы с прикрепленным файлом (если он был прикреплен) должны отправляться на указанные адреса почт с возможностью указать несколько адресов

Бюджет и сроки предлагайте