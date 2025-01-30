Настроить отправку данных с форм на лендинге на почту

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Завершен7 заявок332 просмотра

Добрый день!
Есть готовая верстка лендинга, но не работает отправка данных с форм на почту

В форме номер телефона и опционально прикрепляется файл (не обязательное условие)

Номер телефона с формы с прикрепленным файлом (если он был прикреплен) должны отправляться на указанные адреса почт с возможностью указать несколько адресов

Бюджет и сроки предлагайте

Интеграция верстки
3 месяца назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Jalgas
Жалгас 
27 лет
4 года в сервисе
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день назад
3 месяца назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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