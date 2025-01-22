Требуется расширение мультиязычности для магазина на Opencart. Необходимо добавить поддержку для Германии, Ирландии, Испании, Польши и Швеции с полным функционалом: информационные страницы, меню, главная, карты сайтов и метрики. Используется плагин автоперевода для языков. Все изменения должны быть выполнены без кастомизации.
Программист PHP/Laravel/Vue.js
Компания What'sOnPic ищет программиста для работы над существующими и новыми SPA-проектами на стеке LAMP, использующими PHP 8.2, Laravel 10 и Vue.js 3.3. Работа удаленная, не менее 30 часов в неделю. Важны навыки самостоятельного принятия решений и опыт работы с подобными проектами. Гибкий график работы.
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