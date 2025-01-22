Программист PHP/Laravel/Vue.js

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок218 просмотров

Компания What'sOnPic ищет программиста для работы над существующими и новыми SPA-проектами на стеке LAMP, использующими PHP 8.2, Laravel 10 и Vue.js 3.3. Работа удаленная, не менее 30 часов в неделю. Важны навыки самостоятельного принятия решений и опыт работы с подобными проектами. Гибкий график работы.

LaravelPHPVue.js
3 месяца назад
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